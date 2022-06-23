إدريس يوسف بوي لم يعد السكرتير الخاص لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى

إدريس يوسف بوي خارج القصر الوردي بموجب مرسوم رئاسي عين السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالى اسماعيل سليمان لونى السكرتير الخاص لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى بمرسوم رئاسي .



بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 1783/رم / رج/ المؤرخ بتاريخ 23 يونيو 2022 . عين السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالى الفريق محمد ادريس ديبي اتنو اسماعيل سليمان لونى السكرتير الخاص لرئيس المجلس العسكري الإنتقالى .

استدعي النائب السابق للمدير العام السابق لجهاز الوكالة الوطنية للأمن القنصل السابق لتشاد في دوالا ، الجنرال إدريس يوسف بوي ، في مايو 2021 للعمل كسكرتير خاص لرئيس المجلس المجلس العسكري الإنتقالى محمد إدريس ديبي. عرف بقربه من الرجل الأول فى السلطة الإنتقالية لنظرا لصداقته به ، أسس إدريس يوسف بوي نفسه كعنصر أساسي. وهو متهم بإغلاق كل شيء في الرئاسة.

حتى أنه يُشتبه في أنه الشخص الذي دفع مدير المكتب المدني السابق لرئاسة الجمهورية ، عبد الله صابر فضل إلى الاستقالة.

وضع يوسف بوي نفسه كشخصية اولى فى القصر بعد رئيسه لكن شائات الاقدار بأن يلقى خارجه هذا الخبر يتردد اصدائه كثيراً لأنه خبر غير معتاد فما السبب يا تري .