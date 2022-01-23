إدارة الخدمات الجامعية بالبلاد تتفقد المطعم الجامعي بالمعهد وتقدم معدات إصلاح الحافلات

تفقَّدَ صباح أمس المدير العام للخدمات الجامعية بالبلاد سعادة الدكتور/علي وايدي ،المطعم الجامعي للمعهد الوطني للخدمات الجامعية بأبشي برفقة الوفد المرافق له من العاصمة التشادية أنجمينا .

وخلال زيارته للمطعم تفقد أحوال عمال المطعم وقوفا منه لمراقبة تسيير العمل .

وفي سياق متصل بالحدث نفسه قدم المدير العام للخدمات الجامعية بتشاد معدات خدمات لإصلاح الحافلات وتهيئتها بهدف نقل الطلاب .

ووجه رسالة إلى مهندسي إصلاح الحافلات الذين كانوا برفقته من العاصمة إلى الإسراع في عمل إصلاح الحافلات تخفيفا لمعاناة نقل الطلاب بمختلف مؤسساتهم .