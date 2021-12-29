أهم مخرجات المنتدي الوطني للشباب

بعد ثلاث ايام متتالية عكف الشباب المشاركون علي تقديم مقترحات للقيادة الإنتقالية في البلاد فقد ركز ااشباب علي المعضلات الرئيسية تعتري الشباب وهي البحث عن فرص عمل وتمويل مشاريع الشباب .

تخللت المناسبة فقرات عدة صحبتها كلمة الشباب ورسالة شكرٍ قدمها الشباب لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي ورئيس الوزراء الإنتقالي .

من أهم المقترحات التي قدمها الشباب

-إنشاء منتدي وطني للشباب تناقش فيه قضايا الشباب وإدماجهم في سوق العمل .

تسمية قصر الخامس عشر من يناير بقصر الشباب .

تعزيز الثنائية اللغوية من خلال إنشاء مراكز لتعليم الثنائية اللغوية .

إنشاء ساحات خضراء في المناطق الصحراوية القاحلة .

توقيع اتفاقيات مع الجامعات الخارجية بشأن إيجاد منح دراسية للشباب .

تعميم القانون رقم 008 رئاسة الجمهورية .

قدم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وعود للشباب اهمها:-

-منح الشباب 30 مليار من أجل تسهيل 50الف فرص عمل للشباب.

توظيف 5,000 شاب في ميزانية عام 2022 حيذ التنفيذ.

-تسهيل الإندماج الثقافي والإجتماعي للشباب ، والتركيز علي وحدة ريادة الأعمال .

منح الطابع القانوني للمجلس الوطني للشباب .

-امر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الهيئات التالية الهيئة الوطنية لترقية العمل ، الهيئة الوطنية للشباب والرياضة وغيرها من الهيئات المنوط بها العمل تقديم فرص عمل للشباب من خلال خلق البرامج والمشاريع .

تعزيز الثنائية اللغوية من خلال إنشاء مراكز لتعليم الثنائية اللغوية . إنشاء ساحات خضراء في المناطق الصحراوية القاحلة . توقيع اتفاقيات مع الجامعات الخارجية بشأن إيجاد منح دراسية للشباب . تعميم القانون رقم 008 رئاسة الجمهورية . قدم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وعود للشباب اهمها:- -منح الشباب 30 مليار من أجل تسهيل 50الف فرص عمل للشباب. توظيف 5,000 شاب في ميزانية عام 2022 حيذ التنفيذ. -تسهيل الإندماج الثقافي والإجتماعي للشباب ، والتركيز علي وحدة ريادة الأعمال . منح الطابع القانوني للمجلس الوطني للشباب . -امر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الهيئات التالية الهيئة الوطنية لترقية العمل ، الهيئة الوطنية للشباب والرياضة وغيرها من الهيئات المنوط بها العمل تقديم فرص عمل للشباب من خلال خلق البرامج والمشاريع . تخفيض نسبة الضرائب للشركات التي تشغل الشباب .

خلال ذلك طلب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي من الشباب تعميم كل هذه المخرجات الي الأقاليم بهدف التعرف علي إهتمام الحكومة بالشباب لشكلٍ خاص .

كما شكر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي كل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدي البروتكول والصحافة الفرق الصحية قوات الدفاع والأمن وكل العاملين علي انجاح هذا المنتدي