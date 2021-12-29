أهم مخرجات المنتدي الوطني للشباب

Par
Abakar Moumine Imam
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بعد ثلاث ايام متتالية عكف الشباب المشاركون علي تقديم مقترحات للقيادة الإنتقالية في البلاد فقد ركز ااشباب علي المعضلات الرئيسية تعتري الشباب وهي البحث عن فرص عمل وتمويل مشاريع الشباب .

تخللت المناسبة فقرات عدة صحبتها كلمة الشباب ورسالة شكرٍ قدمها الشباب لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي ورئيس الوزراء الإنتقالي .

من أهم المقترحات التي قدمها الشباب
-إنشاء منتدي وطني للشباب تناقش فيه قضايا الشباب وإدماجهم في سوق العمل .

  • تسمية قصر الخامس عشر من يناير بقصر الشباب .
    تعزيز الثنائية اللغوية من خلال إنشاء مراكز لتعليم الثنائية اللغوية .
    إنشاء ساحات خضراء في المناطق الصحراوية القاحلة .
    توقيع اتفاقيات مع الجامعات الخارجية بشأن إيجاد منح دراسية للشباب .
    تعميم القانون رقم 008 رئاسة الجمهورية .
    قدم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وعود للشباب اهمها:-
    -منح الشباب 30 مليار من أجل تسهيل 50الف فرص عمل للشباب.
    توظيف 5,000 شاب في ميزانية عام 2022 حيذ التنفيذ.
    -تسهيل الإندماج الثقافي والإجتماعي للشباب ، والتركيز علي وحدة ريادة الأعمال .
    منح الطابع القانوني للمجلس الوطني للشباب .
    -امر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الهيئات التالية الهيئة الوطنية لترقية العمل ، الهيئة الوطنية للشباب والرياضة وغيرها من الهيئات المنوط بها العمل تقديم فرص عمل للشباب من خلال خلق البرامج والمشاريع .
  • تخفيض نسبة الضرائب للشركات التي تشغل الشباب .

خلال ذلك طلب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي من الشباب تعميم كل هذه المخرجات الي الأقاليم بهدف التعرف علي إهتمام الحكومة بالشباب لشكلٍ خاص .

كما شكر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي كل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدي البروتكول والصحافة الفرق الصحية قوات الدفاع والأمن وكل العاملين علي انجاح هذا المنتدي

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