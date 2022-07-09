أبشي: احتفل المسلمون بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي ،كغيرهم من مسلمي البلاد بعيد الأضحى المبارك صباح اليوم السبت التاسع من يوليو الجاري .

وأدى المسلمون صلاة العيد صبيحة هذا اليوم بمختلف مساجد المدينة لأداء الشعيرة الدينية .

وجاءت صلاة “عيد الأضحى المبارك” بميدان الحرية لمدينة أبشي بحضور والي ولايةوداي/ إبراهيم بن عمر محمد صالح والمدير العام للشرطة الوطنية العميد موسى هارون تيرغو ،الذي قَدِمَ إلى مدينة أبشي خلال هذين اليومين لمهمة في الولاية .

وصلى على المسلمين إمام وخطيب مسجد “العتيق” الشيخ محمد الأمين علي إمام .

وقد تناول الإمام في خُطبته عدة موضوعات من بينها “تذكير المسلمين إلى الرجوع لله بالتضرع والخشوع لرفع البلاء ولم الشمل ،وقبول الآخر” فضلا عن دعوته للمصلين الذين لديهم قدرات التضحية ،منبها إياهم بضرورة مد صدقات الذبائح للفقراء والمستضعفين من الأسر المتعففة باللحوم لأنهم في أمس الحاجة لها .

وختم الإمام خُطبته بحث المسلمين على التسامح والعمل من أجل السلام والتعايش السلمي .

تجدر الإشارة إلى أن فور انتهاء الصلاة ورفع يد الضراعة ،توجه أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية وداي على مقدمتهم فضيلة الشيخ /عبدالله إسحق مهاجر نحو مقر الولاية لتقديم تهاني العيد للوالي ومن خلاله إيصال رسالة تهنئة العيد لرئيس المجلس العسكري الانتقالي اللواء محمد إدريس ديبي إتنو ،سائلين الله أن يعم السلام والخير للبلاد والعباد .