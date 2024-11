Politique : le Rassemblement Tchadien pour la Justice lance ses activités et ambitionne de restaurer la quiétude pour les Tchadiens

Le parti Rassemblement Tchadien pour la Justice (RTJ) a tenu un point de presse ce mardi 4 novembre 2024 pour marquer le lancement officiel de ses activités, à son siège à N’Djamena.

Pour introduire cet événement, le président fondateur du RTJ, Korey Djimi, a retracé brièvement l’histoire du parti avant d’en présenter les objectifs. Selon lui, ces objectifs constituent des devoirs essentiels que le parti entend atteindre pour répondre aux attentes des Tchadiens. Le RTJ, à l’instar des autres partis politiques, s’engage à faire en sorte que l’article 9 de son statut soit pleinement appliqué. Cet article prône un Tchad refondé dans un climat de confiance, d’égalité, de paix et de tolérance, au sein d’une société saine, libre et démocratique, où la justice et l’éducation sont accessibles à tous les Tchadiens, sans distinction.

Le RTJ a vu le jour au sein de l’opposition politico-militaire avant de faire son retour à N’Djaména en 2021-2022, grâce à la politique de réconciliation initiée par le Président Mahamat Idriss Déby Itno.

Ndoumana Ezéchiel