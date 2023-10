Plus de 640 millions de femmes dans le monde ont été mariées pendant leur enfance (UNFPA)

Publié le 11-10-2023





Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels elles sont confrontées dans le monde entier.

La Journée internationale de la fille attire l’attention sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et de promouvoir l’autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits fondamentaux.

Cette journée est explicitement consacrée au développement de la parole des filles, à leur émancipation et à la reconnaissance de leurs droits. Elle vise à attirer l’attention sur le besoin urgent de faire face aux défis, aux dangers, aux préjugés et aux injustices auxquels les filles sont confrontées, tels que le mariage des enfants, les inégalités en matière d’éducation et la violence sexiste.

Le 11 octobre est une journée pour se mobiliser et rappeler à toutes et à tous l’importance des droits des filles. En effet, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les dirigeants mondiaux en 2015 constituent une feuille de route claire pour des progrès durables et ne laisser personne de côté. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes font partie intégrante de chacun des 17 objectifs. Car, si les filles sont principalement victimes d’exploitation sexuelle avec 72% des victimes, les garçons sont principalement soumis au travail forcé avec 66% des victimes. Cette journée est donc l’occasion de renforcer l’engagement à sensibiliser et à lutter contre les discriminations et violences qui touchent les filles pour se diriger vers un avenir où chacune et chacun aura les mêmes droits et les mêmes chances de réussir, réellement.

Selon UNFPA , les chiffres sont alarmants. Plus de 640 millions de femmes aujourd’hui en vie ont été mariées pendant leur enfance. Dans les pays en développement, près d’une femme sur trois commence à porter des enfants à l’adolescence. 12 millions d’adolescentes accouchent chaque année. Près de 5,7 millions de grossesses adolescentes se terminent par un avortement, le plus souvent dans des conditions dangereuses.