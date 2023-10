Pénurie de carburant : les enseignants du Moyen-Chari cessent les cours pour trois jours

Publié le 11-10-2023





Les militantes et militants du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section du Moyen-Chari, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce 11 octobre 2023 à leur permanence sise à l’école du centre de Sarh. Un seul point était à l’ordre du jour, la pénurie “artificielle” du carburant, provoquée par certains commerçants “véreux” du Moyen-Chari.

Le secrétaire général du SET départemental du Bahr-Kôh, Djindjo Ngarnaye Richard a souligné qu’à l’issue de cette assemblée générale, les militants et militantes du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Moyen-Chari, ont décidé unanimement d’arrêter les cours. « Après analyse de la situation et le comportement déviant de certains commerçants, et vu que nous sommes dans l’impossibilité de nous rendre dans nos lieux de service pour exercer, nous décidons d’arrêter avec les cours pour 3 jours avant de faire une évaluation le samedi prochain. S’il n’y a aucun changement, d’autres actions vont être menées », a déclaré le secrétaire général du SET départemental du Bahr-Kôh, Djindjo Ngarnaye Richard.

Pour finir, il demande aux différentes entités de la place, notamment les autorités religieuses et traditionnelles, de les accompagner dans cette lutte, car c’est une situation qui concerne et préoccupe tout le monde.

A l’endroit des responsables des établissements d’enseignements privés, il dit que cette grève est une initiative du SET, qui est d’ailleurs le syndicat de tous les enseignants sans distinction aucune. Aussi, trouve-t-il louable que ceux-ci les accompagnent dans ce mouvement.