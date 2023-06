Pala : lancement d’une campagne de vaccination du bétail

Publié le 03-06-2023





Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, a lancé le 2 juin 2023 au férrick Ouro-dole, canton Pala-erde, province du Mayo-Kebbi Ouest, une campagne de vaccination du bétail.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la Province du Mayo-Kebbi Ouest, Général Teguen Idibei Berdé a rappelé que la province du Mayo-kebbi Ouest est une zone d’élevage par excellence. Le gouverneur exhorte tous les éleveurs de la province à favoriser la mise en œuvre effective de cette campagne pour le bien-être des animaux.

Le représentant de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou a quant à lui souligné que cette campagne entre dans le cadre du Programme de Renforcement de Résilience des Systèmes Alimentaires « le gout de la vie » (PRSA) financé par l’Union Européenne et mis en œuvre conjointement par la FAO et le PAM dans 4 provinces à savoir le Kanem, le Barh EL Gazel et les deux Mayo Kebbi. Pour lui, cette campagne joue un rôle capital dans la gestion de la santé humaine et animale.

Lançant officiellement les activités de cette campagne, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, a souligné que cette activité s’inscrit dans la dynamique du soutien au développement de l’élevage que la FAO ne cesse d’apporter en faveur des communautés pastorales et agropastorales. Le ministre a fait savoir que cette campagne de vaccination vise à lutter contre les charbons bactériens, les charbons symptomatiques et la pasteurellose.