Ouaddai : lancement du projet d’accès à l’éducation non formelle dans le camp de réfugiés soudanais d’Abouteingué

Le Secrétaire général de la province du Ouaddai Abakar Hissen Didigui a procédé ce jeudi 06 mars 2025 au lancement du projet d’accès à l’éducation non formelle dans le camp de réfugiés soudanais d’Abouteingué. C’est au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Abéché en présence des partenaires au développement et d’autres invités.

Ce projet intitulé “Accès à l’éducation non formelle dans le camp de réfugiés soudanais d’Abouteingué” est financé par la Fondation Chaîne de bonheur et mise en œuvre par l’ONG Enfant du monde et l’Association des femmes pour l’appui aux initiatives de développement.

Dans son mot introductif, le Délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddai Hissein Abdoulaye Ibrahim s’est réjoui de la mise en oeuvre de ce projet qui, selon lui, vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de l’éducation des enfants.

De son côté le Directeur du pays de l’ONG Enfant du monde au Tchad, Souleymane Ouedraogo a souligné que le présent projet s’articule autour de deux objectifs. Le premier est de proposer un apprentissage adopter dans un environnement sûr et protecteur et le second vise la mise en place d’un dispositif contre l’exploitation et les abus sexuels pour faciliter la protection des enfants réfugiés et de communauté haute.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’Académie de l’Est, Dr Haroun Heloua a salué l’initiative de l’ONG Enfant du monde qui, selon lui, donnera la chance aux enfants réfugiés d’étudier dans de bonnes conditions.

Lançant le projet, le Secrétaire général de la province du Ouaddai Abakar Hissein Didigui a déclaré que ce projet vient à point nommé et va soutenir l’éducation dans le camp de réfugiés et dans les villages. il a enfin exprimé sa gratitude à l’ONG Enfant du monde et ses partenaires pour la mise en oeuvre de ce projet.