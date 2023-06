« Nous avons l’obligation de résultats et c’est sur ces résultats que nous serons jugés », Abdallah Chidi Djorkodei, nouveau directeur de l’ONAPE

Publié le 02-06-2023





Nommé le 31 mai dernier, le nouveau directeur de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Abdallah Chidi Djorkodei, a pris service ce 2 juin 2023. Il remplace à ce poste Sadick Brahim Dicko.

Pour lui, en le nommant à ce poste, le président de transition a posé un acte et exprimé une attente. « L’acte posé c’est la continuité d’une promesse faite au peuple tchadien de fédérer autour de sa personne, toutes les forces vives de la nation tchadienne afin d’œuvrer ensemble pour un Tchad en paix, réconcilié, au travail et surtout émergent ».

L’attente alors, dit-il, s’exprime à travers ses ambitions affichées pour la jeunesse tchadienne, pour les travailleurs et les diplômés sans emploi, qu’il souhaite voir bien formés, intégrés dans le service public, le privé ou dans l’auto-entrepreneuriat, et activement présents dans les différents projets de développement du Tchad.

Tout en se disant conscient de la situation difficile de l’emploi dans notre pays, il s’engage à relever ces défis. « Sur ces points et sur bien d’autres, je ne ménagerai aucun effort pour l’atteinte des objectifs fixés. Nous avons l’obligation de résultats et c’est sur ces résultats que nous serons jugés par nos supérieurs et surtout par nos compatriotes », appelant, Abdallah Chidi Djorkodei, ses collaborateurs au travail bien fait.