Tchad : Sadié Ousmane Daba est la nouvelle PCA de l’ANIE

Sadié Ousmane Daba présidera désormais le Conseil d’administration de l’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE). C’est aux termes du décret No 313 de ce mardi 17 août 2021. Elle a été notamment Directrice générale adjointe du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche.