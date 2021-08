Admis au concours d’agrégation de Médecine humaine du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) en 2020, deux médecins et enseignants-chercheurs tchadiens sont nommés, par arrêté du 16 août, au grade de Maître de Conférences Agrégés, tous deux en Médecine et spécialités médicales; spécialité, néphrologie. Il s’agit de :

Ibrahim Hamat

Mahamat Abderraman Guillaume