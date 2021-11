Tchad : de nouveaux responsables à la tête du Centre national des œuvres universitaires

Suspendus il y a quelques semaines par la ministre de l’Enseignement supérieure pour insubordination, les responsables du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) sont remplacés ce 4 novembre par le décret No 703.

Le Directeur général Hissein Mahamaï cède sa place à Ali Waidou tandis que le Directeur général adjoint, Dr Djimsana Sacré est remplacé par Toklosso Barthélemy Koumandé.

Par le même décret, Abderamane Haroun Dicko est nommé Directeur des ressources humaines du CNOU, Adoum Youssouf Directeur des œuvres universitaires et Madame Mbaynaye Didjemadji Koningar maintenue Directrice des études, de la planification et et de l’orientation des bourses.