Nominations au Tchad : ‘’Nous n’avons rien eu’’, Takilal Ndolassem

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le député et président du parti Front populaire pour la libération (FPL), Takilal Ndolassem, appelle le Mouvement patriotique du salut (MPS) à accorder des places à ses alliés dans les nominations à des postes de responsabilité dans l’administration publique.

Assis sur un fauteuil, Takilal Ndolassem, s’est adressé sans filtre au Mouvement patriotique du salut, actuellement au pouvoir et au président Mahamat Idriss Deby, porté par la coalition Tchad uni à la présidentielle du 6 mai.

‘’Nous (Tchad uni) avons espéré qu’il y ait des nominations pour nos militants. Nous n’avons rien eu. Dernièrement, il y a même eu des nominations des préfets et sous-préfets. Nous n’avons rien eu. Nous en appelons au président de la République et au MPS qui est notre partenaire, de penser à nous. Parce que nous avons vaincu ensemble. Nous avons obtenu la victoire ensemble’’, rappelle-t-il.

Le député du 7e arrondissement de N’Djaména parle d’une situation qui crée la tension au sein des partis qui ont soutenu la candidature de Mahamat Idriss Deby. ‘’Aujourd’hui, nous n’avons rien et nos militants se plaignent. Je pense que nous devrons être ensemble et gouverner ensemble. Et même penser à l’opposition, comme les Pahimi, Djekombé et autres qui ont été les premiers à reconnaître la victoire du Maréchal’’.

Apparemment déçu, Takilal Ndolassem, réitère son appel au parti au pouvoir. ‘’Je demande au MPS : pensez à Tchad uni. Quand vous faites des nominations, pensez à nous. Même si c’est un, deux, trois, quatre postes, pensez à nous’’, interpelle-t-il.