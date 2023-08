N’Djamena va accueillir une réunion des pays voisins sur la crise au Soudan

Publié le 05-08-2023





Par un communiqué de presse, le ministère tchadien des Affaires étrangères annonce la tenue à N’Djamena, du 6 au 7 août, d’une réunion du comité des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan. Un comité dont la création a été décidé lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays limitrophes du Soudan qui a eu lieu le 13 juillet dernier au Caire en Egypte.

Ce comité, précise le document, a pour mission principale de proposer des pistes de sortie de crise, “en traduisant fidèlement la volonté exprimée par les chefs d’Etat et de gouvernement”.

La rencontre de N’Djamena vise également à interpeller les partenaires à apporter des réponses “urgentes” à la crise humanitaire au Soudan.

Depuis le 15 avril 2023, des combats opposent à Khartoum et dans le Darfour le président de transition, le général Al-Burhane, commandant en chef de l’armée soudanaise à son vice-président, le général Hemeti qui dirige les Forces de soutien rapide. Ces combats ont fait des milliers de morts, de blessés et de centaines de milliers de déplacés et de réfugiés dans les pays voisins, notamment le Tchad, le Soudan du Sud et l’Égypte.