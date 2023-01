N’Djamena : la mairie du 8ème arrondissement déguerpit le marché du rond-point SNER

La maire de la commune du 8ème arrondissement, Fatimé Yaya Abdoulaye a procédé au déguerpissement du marché du rond-point SNER, ce jeudi 26 janvier 2023. Ce déguerpissement vise à faire place aux travaux de bitumage de cette voie et du rond-point.

La maire de la commune du 8ème arrondissement Fatimé Yaya Abdoulaye a souligné que : “nous avons procédé vers 5h du matin au déguerpissement du marché qui se trouve au rond-point SNER pour permettre à l’entreprise SNER de continuer les travaux”.

Selon elle, le délégué du marché et le chef de la boucherie ont été averti plusieurs fois pour qu’ils abandonnent les lieux. “Nous avons donné plusieurs avertissement de quitter l’endroit. Ils n’ont aucun papier justificatif. Et lorsque le besoin se fait sentir, nous sommes obligés de faire et déguerpir. Même hier soir on a convoqué les délégués”, relève-t-elle.

Ces gens sont recensés par le responsable de la voirie du 8ème arrondissement pour trouver les solutions dans l’immédiat. “Nous n’allons pas le laisser nos populations, nos électeurs dans la nature, nous avons la solution pour eux. Mais pour le moment, il faut qu’ils respectent la décision de l’État et laisser les travaux de goudron entre le rond-point SNER jusqu’à Lamadji continuer. D’ailleurs la circulation devient fluide maintenant”, explique la maire Fatimé Yaya Abdoulaye.

Le maire 2ème adjoint de la commune et responsable de la voirie Hassan Issa Issakh relève que les gens ne veulent pas laisser le rond-point. Si non, il y a déjà un lieu pour eux. “Nous avons à plusieurs reprises demandé de venir parler avec eux mais ils refusent toujours. Si non nous avons toujours le lieu pour qu’ils occupent. Nous n’allons pas abandonner nos populations”, lance-t-il.