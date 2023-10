Moyen-Chari : une mission du ministère de la Prospective économique discute du Plan national de développement 2024-2028 avec les Sarhois

Publié le 10-10-2023





Le Secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a lancé hier à Sarh un atelier de restitution des résultats de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND 2017/2021) et des concertations des populations sur leurs aspirations sur le PND 2024/2028.

Tout a commencé par une présentation des axes prioritaires du Plan national de développement par Abderrahmane Abdoulaye, membre de la mission qui a abordé les questions essentielles liées aux résultats de ce plan selon la vision des Etats membres de l’Union africaine et des Nations unies.

Le chef de mission, Ali Mahamat Nour, Directeur des Etudes et de la Planification stratégique au ministère en Charge de la Prospective économique, a indiqué que le gouvernement de transition, s’est inscrit dans la droite ligne de la vision 2030 afin d’atteindre le développement tant souhaité pour le bien-être de la population.

Pour lui, l’élaboration de ce nouveau plan se veut participative, d’où la nécessité de rencontrer les différentes couches socioprofessionnelles des 23 provinces du pays en vue de recueillir leurs aspirations et évaluer leurs attentes réelles afin de les insérer dans les annales de ce PND en termes de développement.

Lançant les activités, le Secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a déclaré que depuis 2015, le Tchad a inscrit sa dynamique de développement dans une perspective à long terme à travers la vision 2030 : « le Tchad que nous voulons ». Et cet atelier vient à point nommé pour accompagner la vision des plus hautes autorités du pays pour l’horizon 2030. Il a ajouté que cet atelier vise trois (03) axes à savoir : le renforcement de l’unité nationale, le renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat, et celui d’une économie diversifiée et compétitive.

Pour finir, Ahmat Tidjani Hamat a exhorté les participants à un débat franc afin d’obtenir des résultats qui répondent aux réalités de la province.