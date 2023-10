Moyen-Chari : un Comité multisectoriel de réduction des risques de catastrophes pour la ville de Sarh est mis sur pied

Publié le 07-10-2023





Une cérémonie d’installation du Comité multisectoriel de réduction des risques de catastrophes (CMRRC) de la ville de Sarh a eu lieu hier en présence du gouverneur du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma.

Ce sont au total cinq sous-comités multisectoriels qui sont installés à savoir, le comité exécutif, le sous-comité de sensibilisation et formation, le sous-comité de renforcement de la gouvernance, le sous-comité de financement public et privé et le sous-comité d’intervention et de rétablissement.

Pour sa part, Ousman Brahim Djouma, gouverneur du Moyen-Chari a indiqué que les objectifs de ce comité sont d’identifier les risques de catastrophes, prévenir, atténuer leurs effets, sensibiliser et éduquer les populations sur la notion de risques ainsi que réduire les facteurs de vulnérabilités des populations et de l’environnement.

Ousman Brahim Djouma a remercié Semingar Ngaryamngaye, point focal Afrique centrale des réductions des risques et catastrophes qui a inscrit la ville de Sarh dans le Programme d’action africain afin qu’elle puisse bénéficier de certains avantages et lutter efficacement contre les catastrophes.

Pour finir, le gouverneur de la province du Moyen-Chari a demandé aux différents sous-comités de travailler en synergie pour la réussite de ce projet.