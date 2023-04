Publié le 01-04-2023





L’Office national pour la promotion de l’Emploi (Onape) a présenté son nouveau projet dénommé «Développement des compétences pour l’employabilité des jeunes » à quelques ONGs et groupements de la province du Moyen-Chari.

Dans le cadre de son projet de développement des compétences pour l’employabilité des jeunes financé par la Banque mondiale, l’Onape a organisé ce 1er avril 2023 à Sarh une journée d’échanges avec différents responsables administratifs et locaux sur ce projet. L’objectif visé par ce nouveau projet est d’encourager et de créer des emplois aux jeunes dans les milieux ruraux ; d’aider les groupements agricoles à augmenter leurs productions ; d’améliorer les conditions de vie dans les ménages ; de lutter contre les systèmes de spoliation imposés par les usuriers et enfin de réduire le chômage et la pauvreté.

A l’occasion, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a demandé aux 10 ONGs qui seront sélectionnées pour bénéficier et à l’équipe pilote du projet, de penser à la jeunesse de sa circonscription administrative lors des recrutements. Car, dit-il, le projet doit bénéficier à la population à tous les niveaux.

A l’attention des chefs traditionnels, Ousmane Brahim Djouma leur demande de sensibiliser leurs populations sur l’importance du projet et les préparer à sa réussite.