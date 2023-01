Moyen-Chari : le Plan de développement de la province en cours de validation

Le Ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), organise du 25 au 28 Janvier à Sarh un atelier de validation du Plan de Développement de la Province (PDP) du Moyen-Chari.

Cet atelier d’élaboration du Plan de Développement de la Province (PDP) du Moyen Chari est organisé à l’intention des délégués chefs de services déconcentrés de l’État, des autorités administratives et s’inscrit dans le cadre de l’appui au renforcement de la gouvernance locale. Il vient appuyer les Comités Provinciaux à élaborer leurs Plans de Développement.

Le directeur de la planification provincial du ministère de la Prospective et des partenariats internationaux, Moutaye Whoor Hamit, a précisé que de manière spécifique, cet atelier vise à valider le contenu du Plan de Développement Provincial, examiner le cadre logique et le plan d’actions quinquennal et valider le nouveau chronogramme pour la suite du processus de finalisation et d’adoption du Plan de Développement Provincial.

Présent à cet atelier, le Secrétaire général de la province du Moyen Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a remercié le gouvernement et ces partenaires techniques et financiers pour cet apport et a précisé que l’élaboration des documents de planification constitue une priorité pour tous les services techniques de l’État du ressort territorial de la province du Moyen Chari. Il a ajouté que le Plan de Développement Provincial constitue un outil important qui permet de mieux orienter les interventions et de mesurer leurs impacts sur la vie de la population.

Il faut noter la méthodologie de ces 3 jours de travaux sera basée dur la présentation générale de la synthèse du Rapport du Plan de Développement Provincial en plénière, suivi des discussions sur le dispositif du suivi et évaluation des sources de financements et de la stratégie de mobilisation des ressources.