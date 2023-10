Moyen-Chari : le mot d’ordre de grève du SET provincial respecté à la lettre

Publié le 12-10-2023





La grève lancée pour trois jours par le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section du Moyen-Chari, pour protester contre la pénurie du carburant est observée scrupuleusement par les enseignants de la province.

Un tour dans certains établissements publics et privés de la ville de Sarh nous a permis de constater que les salles de classes sont restées hermétiquement fermées.

Quelques collégiens et lycéens interrogés ont salué l’initiative prise par les enseignants et d’autres ont souligné que ce sont eux les élèves qui vont en pâtir si cette situation perdure. Ils souhaitent que les plus hautes autorités du pays s’impliquent fermement dans cette affaire afin de sauver l’année scolaire 2023/2024 dans la province.

Il faut ajouter aussi que certaines artères de la ville de Sarh sont presque vides. Les conducteurs de mototaxis circulent difficilement faute de carburant.