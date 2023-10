Moyen-Chari : l’association Préfixe Tchad en campagne de sensibilisation dans le Lac Iro sur la phase 3 de son projet

Publié le 10-10-2023





Après le canton Balimba dans le département du Barh Koh, les membres de l’association Préfixe Tchad se sont rendus le 10 octobre 2023 dans le département du Lac Iro pour échanger avec les différentes corporations dudit département dans le cadre de la phase 3 du projet dénommé « Renforcement de la participation citoyenne pour une transition inclusive au Tchad ».

D’entrée de jeu, le coordinateur de l’association Préfixe Tchad, Ndilabaye Ngarmadji a fait comprendre à l’assistance que l’objectif de son association est de recueillir les doléances du monde rural qui aujourd’hui est oublié par le gouvernement de transition afin de les transmettre à qui de droit.

Dans un langage franc et direct, les participants ont souligné que les questions d’éducation, les absences non justifiées de certains enseignants à leur poste de responsabilité, le conflit éleveurs/agriculteurs, l’insécurité et l’impunité sont des problèmes récurrents sur lesquels le gouvernement de transition doit obligatoirement se pencher. Pour eux, l’enseignement dans le Lac-Iro est assuré majoritairement que par des maîtres communautaires.

Quelques membres de la société civile ont souligné que la non prise en charge des autorités locales par l’État fait augmenter la corruption dans toutes les institutions et le marché de Roro reste la cause de l’insécurité et des différents conflits dans la localité.

Ndilabaye Ngarmadji et son équipe ont souligné que cet exercice va leur permettre de porter leurs voix sur le plan national et international afin que les plus autorités de transition puissent s’engager pleinement sur les maux qui bloquent le développement du monde rural.

Il faut noter qu’après le département du Lac-Iro, la mission a mis le cap sur le village Kemata dans le canton Banda/CST.