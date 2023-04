Moyen-Chari : lancement de la campagne de distribution de masse des moustiquaires à Sarh

Publié le 01-04-2023





Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a lancé ce 1er avril 2023 à Sarh, la campagne de distribution de masse des moustiquaires 2023 (CDM 2023).

Placée sous le slogan « Tous sous moustiquaire chaque nuit, toute l’année », cette distribution de masse des moustiquaires est une initiative du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers en vue de lutter contre le paludisme.

Présentant les statistiques en matière de santé, le délégué de la santé publique et de la prévention du Moyen-Chari, Dr Mékonyo Kolmian, a précisé que le paludisme constitue la première cause d’hospitalisation dans les hôpitaux car sur un total de 298.238 nouveaux cas de consultation dans certaines formations sanitaires du Moyen-Chari, 91.657 cas de paludisme ont été enregistrés soit 30,7% des consultations. Et sur les 91.657 cas de paludisme, 39.882 cas sont attribuables aux enfants de moins de 5 ans soit une proportion de 43,5%.

En outre, sur un total de 502 cas de décès dus au paludisme, les enfants de moins de 5 ans représentent 240 cas soit 47%. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, l’utilisation des Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA) constitue l’une des stratégies majeures de renforcement de la prévention individuelle et collective recommandées par le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Très touché par ces statistiques, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a exhorté toute la population du Moyen-Chari à bien utiliser ces Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action. Il a mis en garde toutes les personnes malintentionnées qui utilisent ces moustiquaires à d’autres fins (la pêche, le jardinage, le transport des jarres, etc.) de cesser avec cette pratique qui n’honore ni le Gouvernement, ni les partenaires d’appui au secteur de la santé.

Il faut noter que cette campagne qui vient d’être lancée ce 1er avril prendra fin le 8 avril 2023. Les ménages de 1 à 3 personnes recevront une moustiquaire, les ménages de 4 à 5 personnes deux moustiquaires et les ménages de 6 personnes et plus recevront trois moustiquaires.