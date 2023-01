Moyen Chari : la CNDH forme les acteurs de la société civile pour la surveillance des cas de violation des droits de l’Homme

Une mission de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) séjourne à Sarh dans la province du Moyen-Chari. Objectif, vulgariser le projet de renfoncement des capacités opérationnelles de la commission des Droits de l’homme du Tchad pour la surveillance des droits de l’homme lors des maintiens de l’ordre par les forces de sécurité intérieurs (FSI) auprès des organisations des droits de l’Homme.

C’est plus d’une quarantaine des organisations de la Société Civile de la province du Moyen-Chari qui ont pris part à cette journée d’information et d’échange sur le « projet de renfoncement des capacités opérationnelles de la Commission nationale des Droits de l’homme du Tchad pour la surveillance des droits de l’homme lors des opérations de maintien de l’ordre par les forces de sécurité intérieure (FSI) »

Plantant le décor, la commissaire de la CNDH, Mme Lambatim Nadjilengar Hélène a d’abord présenté l’institution qui est une autorité administrative indépendante de protection, de promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avant de souligner que la CNDH est chargée de faire le lien entre la société civile et l’Etat. A cet effet elle a exhorté les organisations de la société civile d’accroître leurs activités de surveillance de violation des droits de l’Homme dans la province du Moyen-Chari.

Présentant ledit projet, le coordinateur de ce nouveau projet, le Commissaire, Banadji Boguel Pyrrhus a précisé que l’objectif de ce projet est de renforcer les capacités opérationnelles de la CNDH sur les techniques de surveillance des opérations d’application des lois menées par les forces de sécurité intérieure et améliorer l’accès à la justice des victimes des violations et abus des droits de l’Homme. Il a ajouté que le projet compte réaliser 265 émissions radio et 100 microprogrammes sur les garanties d’accès à la justice et mettre sur pied dans la province du Moyen-Chari, un Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.

A noter que les bénéficiaires directs de ce projet sont les jeunes et les femmes du ressort des Cours d’Appel du Tchad notamment, N’Djaména, Abéché, Mongo, Moundou et Sarh.