Moyen-Chari : des femmes en formation sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant

L’Association d’Appui pour le Développement Communautaire (ASSADEC), en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à travers son projet « Appui aux Femmes Productrices d’Aliments de Compléments Fortifiés pour Enfant de 6 à 23 mois », organise du 27 au 28 janvier 2023 à Sarh une formation sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Cette formation est organisée à l’intention de quelques organisations féminines de ladite ville.

La présidente de l’Association d’Appui pour le Développement Communautaire, Mme Mouadjidi Neloumta a souligné que l’objectif de cet atelier de formation est d’outiller ces organisations féminines afin de lutter efficacement contre la malnutrition qui endeuille certaines familles. Ceci dans le but d’arriver d’ici 2030 à atteindre l’Objectif de Développement Durable (ODD) avec zéro (0) malnutri au Tchad.

Le chef de service Alimentation du Nourisson et du Jeune Enfant, Mahamat Oumar a indiqué que les mauvaises pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant constituent l’une des causes de la malnutrition infantile. Car, la malnutrition représente un problème de santé publique au Tchad. C’est dans ce sens, devrait-il ajouter, que le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à travers son projet « Appui aux Femmes Productrices d’Aliments de Compléments Fortifiés pour Enfant de 6 à 23 mois », (AFORT/PAM) et L’Association d’Appui pour le Développement Communautaire (ASSADEC) ont organisé cet atelier de formation afin d’outiller les organisations féminines à lutter contre la malnutrition.

Il faut noter que cette formation qui regroupe plus d’une quarantaine de participantes prendra fin demain, 28 janvier 2023.