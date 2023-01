Moundou : l’ONAPE vulgarise son programme d’appui aux diplômés sans expérience

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), antenne de Moundou, a organisé, le 26 janvier, une campagne de sensibilisation et d’information à l’endroit des entreprises, sur son Programme d’Appui aux Diplômés sans Expérience et le stage pré-emploi.

Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzebeu Sindang Basile, a signifié qu’en sus du conseil, de l’orientation, de l’intermédiation qui consiste à mettre en contact les jeunes chercheurs d’emploi avec les employeurs pour une insertion socioprofessionnelle, l’Office National pour la Promotion de l’Emploi a développé plusieurs programmes parmi lesquels le Programme d’Appui aux Diplômés sans Expérience (PADE).

Pour le secrétaire général de la province, le programme d’appui aux diplômés sans expérience de l’ONAPE, est une réponse aux difficultés liées à l’accès à l’emploi salarié des jeunes sortis nouvellement des structures de formation et dépourvus d’expérience professionnelle à faire valoir. “Ce programme consiste à mettre en stage de qualification ou pré-emploi pour lier la théorie à la pratique. C’est donc un cadre d’apprentissage pratique auprès des professionnels de même métier pour acquérir l’expérience professionnelle et booster l’employabilité des jeunes à la recherche de leur premier emploi“.

Le stagiaire est encadré par un encadreur en entreprise et suivi par un superviseur de l’ONAPE pour le conseil et les orientations. C’est un stage d’une durée de trois (03) mois renouvelable à la demande de structure d’accueil des stagiaires, précise-t-il.

C’est dans cette logique que, ajoute-t-il, et en prélude de l’insertion de 36 jeunes demandeurs d’emploi dans les entreprises et organismes de la place que nous organisons cette sensibilisation pour toucher plus nos partenaires.