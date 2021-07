Tchad : un studio de la télévision nationale portera le nom de Mahamat Hissein (ministre de la Communication)

Les hommages à Mahamat Hissein se succèdent depuis l’annonce de sa mort il y a quelques heures. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah n’est pas en reste.

Dans un post sur Facebook, le ministre de la Communication rend hommage à un “grand serviteur de l’Etat“, “un des grands journalistes tchadiens et assurément parmi les plus talentueux de sa génération“.

Abderaman Koulamallah rappelle que Mahamat Hissein était ancien ministre, ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat mais également fondateur de deux journaux à savoir Sabayom en 1979 et Le Progrès dans les années 1990. “Il a été aussi un excellent directeur de l’Agence tchadienne de presse“, renchérit Abderaman Koulamallah qui a aussi fait référence à sa carrière politique couronnée par sa désignation comme secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS).

En hommage à son “œuvre gigantesque” dans la mise en place de la télévision nationale, le ministre annonce qu’un studio de la TéléTchad portera désormais le nom de Mahamat Hissein. “D’autres studios de la télé et de la radio nationales porteront également les noms d’autres hommes des médias parmi nos illustres disparus qui ont servi le pays“, promet Abderaman Koulamallah qui se dit déterminé à perpétuer la mémoire des journalistes talentueux et techniciens dont “la plupart sont morts dans l’indifférence et l’oubli“.