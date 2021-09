Tchad : l’Unicef et la Hama évaluent leurs réalisations dans le Logone Occidental

La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) sont en mission avec les médias nationaux dans le Logone Occidental. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du programme : « Promotion et protection des enfants dans les médias ; monitoring des médias sur le thème lié à l’enfance ».

Placer les droits et le bien-être des enfants les plus vulnérables au cœur des priorités sociales, politiques et économiques du Tchad en faisant des médias, des partenaires clés. C’est dans ce but que l’Unicef et la Hama effectuent une mission media avec la presse nationale dans le Logone Occidental. Une mission qui permettra à la presse nationale de découvrir les interventions de l’Unicef dans cette province.

Pour cette mission qui se déroule du 27 septembre au 01 octobre 2021, l’Unicef et la Hama ont fait visiter trois centres. Il s’agit du centre de santé de 15 ans, le centre Djenadoum Nasson et la maison de culture Mawndoé Naindouba. Une visite de presse qui a permis aux médias de découvrir les interventions de l’Unicef dans ces structures.

Dans le centre de santé de 15 ans, l’Unicef Tchad intervient dans le cadre de la nutrition. L’observation faite ce 28 septembre montre que les enfants de 6 à 18 mois sont majoritairement atteints pas la malnutrition. L’Unicef offre des aliments enrichis à ces derniers.

Toutefois, au centre de santé de 15 ans, les corps soignants accueillent uniquement les cas de malnutrition sévère. « C’est donc l’unité nutritionnelle ambulatoire. C’est-à-dire on n’hospitalise pas les malades. Mais quand on les enrôle et s’ils sont éligibles, on leur donne des aliments enrichis accompagnés des traitements systématiques. On fait un suivi chaque deux semaines en raison de Covid-19 », explique Diatar Evariste, chef du centre de santé de 15 ans. Durant les 8 premiers mois de 2021, 254 cas de malnutrition sont enregistrés dans ce centre, relève-t-il.

Quand au centre de santé Djenadoum Nasson, le constat montre que la prise en charge des personne diminue en particulier les personnes vivant avec le VIH/ SIDA. Le centre met en avant les enfants et les adolescents vivant avec cette maladie. L’Unicef appuie cette institution en lui offrant des intrants (Les réactifs, les médicaments, les ARV…).

A la maison de culture Mawndoé Naindouba, l’Unicef intervient dans le domaine de la santé de l’enfant en offrant des réactifs de dépistage, de préservatifs…

