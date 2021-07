Tchad : les journalistes de l’ATPE décident de reprendre le travail

MEDIAS – Le personnel de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE), en grève du 29 juin au 1er juillet, annonce à travers un communiqué de presse rendu public ce vendredi, 2 juillet 2021, la reprise du travail le lundi, 5 juin.



Cette décision prise à l’issue d’une assemblée générale fait suite, selon le communiqué à la prise en compte partielle des revendications du personnel à savoir le paiement des primes et indemnités de 2020.

Les autres revendications sont notamment la dotation en matériels de travail, l’équipement de la rédaction et de la documentation, la nomination des chefs de la rédaction et autres chefs de services administratif et technique.

Les agents indiquent qu’ils reprennent certes le travail mais ils entendent “aller jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications et surtout des conditions de travail“. Ils disent donc être ouverts à toute initiative pouvant déboucher sur “une issue honorable et paisible“.