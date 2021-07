Tchad : le journal Abba Garde mis en demeure par la HAMA

La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama) annonce la mise en demeure du journal Abba Garde. C’est à travers une décision rendue le 5 juillet courant.

Selon l’instance de régulation des médias, le journal Abba Garde est sanctionné pour “violation des règles d’éthique, diffamation et publication de fausses nouvelles”. La Hama indique s’être auto-saisi suite à la publication d’un article par Abba Garde dans sa parution No 275 du 25 mai au 1er juin 2021 intitulé “Prostitution au sein du gouvernement”.

La décision indique que convoqué et entendu, le directeur de publication de ce journal n’a pas pu fournir la copie de la vidéo ayant servi à la rédaction de l’article litigieux et qu’il a “reconnu avoir commis une maladresse et a déclaré s’en remettre à la sagesse du collège des conseillers”.