Tchad: la CONABIT forme 30 journalistes sur l’éthique et la déontologie des médias

Le président de la Coordination nationale pour l’appui à l’application du bilinguisme au Tchad (CONABIT), Dr Abdelkhadir Abakar Adam, a lancé ce jour, au siège de son organisation sis au quartier Amriguebé, à N’Djaména, un atelier de formation au profit de 30 journalistes arabophones et francophones.

Deux thèmes sont retenus pour cet atelier à savoir :” Éthique et déontologie des médias, et l’impact des médias sur la paix sociale”.

Le président de la Coordination nationale pour l’appui à l’application du bilinguisme au Tchad (CONABIT), Dr Abdelkhadir Abakar Adam, souligne qu’il est nécessaire d’organiser cet atelier, pour renforcer les capacités des professionnels des médias, et la promotion du bilinguisme, comme une contribution au développement local, régional et international.

“Les médias constituent, comme vous le savez, un pouvoir, ils ont une forte influence sur la population, pour convaincre les esprits, afin de changer les tendances et les attitudes. C’est le mécanisme le plus puissant pour construire des sociétés, et l’outil le plus important dans la formation et la construction de la nation”, affirme Dr Abdelkhadir Abakar Adam.

Il ajoute que l’éthique et la déontologie des médias sont les normes idéales que ses professionnels doivent posséder (…) ”Et cela peut avoir un impact significatif sur la paix sociale, la cohésion, et la coopération pour atteindre le bonheur humain”.

