Médias : la radio Nada FM de Moundou va émettre de nouveau

La radio privée Nada FM de Moundou relancera ses activités d’ici peu. Ce, après deux mois d’interruption liés à des difficultés d’ordre matériel.

La radio Nada FM reprendra ses programmes d’ici quelques jours. Après deux mois sans émettre suite à des difficultés, elle annonce la reprise de ses activités. Pour l’instant, la radio ne joue que de la musique. Une réunion est prévue pour rétablir les émissions.



Depuis le 22 août la radio a cessé de fonctionner. Elle fait face à des difficultés d’ordre matériel. “On a connu une grande panne depuis août. Elle a fait que la plupart de nos appareils ont connu de choc. D’abord l’émetteur, la console et le stabilisateur. A la suite de çà, on a arrêté les activités. Dieu merci on a relancé. On a déjà trouvé un émetteur. D’ici deux, trois jours on va reprendre“, a indiqué la directrice de ladite radio, Mme Rosalie.



Nada FM est l’une des radios privées de Moundou qui émet sur la fréquence de 90.3 MHz.