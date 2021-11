Média : la HAMA met en demeure la RFI

Par la décision No 030 de ce lundi 22 novembre, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) met en demeure la Radio France Internationale (RFI) pour “diffusion de déclaration contraire à l’éthique et au bon vivre ensemble entre les Tchadiens et les Tchadiennes”.

L’instance de régulation des médias reproche à RFI la publication le 18 novembre dernier, dans le cadre de l’invité du journal Afrique, d’une interview avec Baniara Yoyana dans laquelle ce dernier a “stigmatisé certaines communautés du Tchad notamment “les Zaghawa et les Goranes” (sic) comme faisant partie des sources du problème tchadien depuis plus de trente (30) ans”.

Il faut rappeler que Baniara Yoyana a été l’invité de RFI en tant que président de la Conférence internationale tenue il y a quelques jours à N’Djamena et qui a opté pour un Etat fédéral.