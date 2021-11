Média : une Tchadienne parmi les lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Une technicienne de radio tchadienne, Mahamat Hassane Zara, figure parmi les lauréats de la bourse “Ghislaine Dupont et Claude Verlon” attribuée par la Radio France internationale (RFI). Elle suivra une formation d’un mois en France.

Mahamat Hassane Zara, technicienne à la radio Ndarasson internationale, figure dans le lot des bénéficiaires de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. L’annonce a été faite ce 2 novembre sur l’antenne de la Radio France internationale lors de l’émission “sept milliards de voisins”.



Elle suivra une formation de quatre semaines à Paris en France. La formation sera entièrement prise en charge au cours du premier trimestre 2022, sous réserve de conditions sanitaires.



Après l’assassinat des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon le 2 novembre 2013 dans le nord du Mali, chaque année, RFI organise une formation pour récompenser un ou une jeune journaliste et un(e) jeune technicien(ne) africains. La Bourse est remise chaque 2 novembre, date décrétée par les Nations unies « Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes » en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.



Cette bourse en est à sa 8e édition. Elle s’est déroulée à distance en raison de la pandémie de Covid-19 et ouverte à 25 pays d’Afrique francophone.