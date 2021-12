Média : les journalistes interpellent le gouvernement à leur faciliter la tâche afin d’accompagner le processus de transition

Une quarantaine de journalistes ont été formés du 13 au 15 décembre à Mara (sortie ouest de N’Djamena) sur la responsabilité sociale des médias pour la cohabitation pacifique et le développement durable.

C’est une formation qui a ouvert une fenêtre de discussion sur le rôle social du journaliste, en tant qu’acteur de la paix. Les journalistes sont les premiers passeurs d’information et de savoirs auprès des populations dans le monde. Dans des situations de crises : alimentaire, sanitaire, guerre, changement climatique et autres, ils sont au devant de la scène.

Face à ces maux, il est question de savoir le rôle que doit jouer ce métier, afin de contribuer à l’éclatement des enveloppes qui étouffent des potentialités, à faire accéder l’homme à une vie et une société qualitativement meilleure. Au delà de l’aspect informatif, ils sont appelés à transmettre des messages de sensibilisation, de prévention des conflits, la cohabitation pacifique et le développement durable.

À travers la plume, le micro, et des émissions, ils doivent interpeller les autorités et décideurs à réagir positivement afin de militer pour la paix. A cela, les journalistes sont appelé à canaliser leurs écrits, instruire, aider à la consolidation, humaniser des conflits, et aider à trouver des solutions. C’est en cela que les journalistes ont été formé durant quatre jours.

À la fin l’atelier, les hommes de presse ont recommandé ce qui suit:

-Au gouvernement de faciliter l’accès aux sources d’information, d’assurer la protection des journalistes.

-Au médias, de promouvoir une transition responsable inclusive et pacifique au Tchad, d’accompagner le processus de transition.

-Aux partenaires financiers et techniques d’organiser des sessions de formation de renforcement des capacités des journalistes. Également de soutenir matériellement les médias pour une meilleure couverture du processus de transition.

Pour rappel, la formation a été organisée par l’Agence de développement économique et social (ADES) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD ) en collaboration avec la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama).