Média : lancement d’« Elève magazine », un journal pour les élèves et les jeunes

Le journal « Elève magazine » a été lancé ce mercredi 5 janvier. C’est à travers un point de presse de sa directrice de publication, Zenaba Mangoussi.

D’après sa directrice de publication, Elève est un magazine éducatif, numérique, mensuel destiné aux élèves et aux jeunes. Il est gratuit, téléchargeable et partageable via Bluetooth, Xender et toute autre application ou technologie de partage de fichier, poursuit Zenaba Mangoussi. Il est disponible ce 5 janvier sur la page Facebook.

« S’informer pour s’élever tel est son slogan. Ce magazine se veut être un outil au service de la promotion de la paix, de l’excellence et de l’esprit entrepreneurial en milieu jeune », indique sa responsable. « À travers ce projet nous entendons jouer notre partition pour que le Tchad ait une jeunesse capable », insiste la DP du nouveau journal.

Zenaba Mangoussi, la directrice de publication du magazine

Pour elle, Elève ne se limite pas seulement au magazine. A travers des blogs qui seront partagés sur leurs différentes plateformes, des personnes ressources partagerons leurs expériences afin d’édifier et inspirer la jeunesse, souligne-t-elle. « Elève magazine » peut être télécharger sur le lien : https://vistacomtchad.com/eleve-magazine/