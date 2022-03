Média : la Hama suspend pour un mois les émissions interactives de la radio Lotiko de Sarh

Par une décision prise ce jeudi, le président de la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (Hama), Dieudonné Djonabaye, suspend pour un mois les émissions interactives et des débats sur les antennes de la radio Lotiko de Sarh. Ce, pour “violation flagrante des principes d’objectivité et de neutralité, incitation à la violence, à la haine, à la sédition et atteinte à l’ordre public.

L’organe de régulation reproche à cette radio d’avoir diffusé ces dernières semaines des émissions interactives, des débats en direct et des communiqués dans lesquels des individus ont appelé à “troubler l’ordre public”.

La radio Lotiko est située à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari où la tuerie d’une douzaine de paysans de Sandana a défrayé la chronique.