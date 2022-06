Media : 25 journalistes deviennent des points focaux de l’Unicef/Tchad

En partenariat avec le ministère en charge de la communication, la Maison de médias du Tchad (MMT) et l’Union des journalistes du Tchad (UJT), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a formé 25 journalistes points focaux à N’Djamena.

Durant 4 jours de formation, plusieurs thématiques ont été présentées et expliquées par les représentants de l’Unicef, du ministère de la communication, et la Maison des médias du Tchad. Elles sont notamment les techniques de traitement des informations favorables à la protection des enfants dans les médias, le cadre juridique en lien avec la protection de l’enfant, la Charte et guide de protection de l’enfant dans les médias et autres.

Cette formation entre dans le cadre de la coopération Tchad/Unicef 2017-2021 prorogée jusqu’en 2022. Elle regroupe le ministère de la communication, le Fonds des Nation-Unies pour l’enfance (Unicef), la Maison des médias du Tchad (MMT) et l’Union des journalistes tchadiens (UJT).

Après cette formation, les 25 journalistes participants deviennent des points focaux de l’Unicef/Tchad dans leur propre rédaction. ’’Votre rôle est de protéger les enfants, je veux dire nos enfants du Tchad parce qu’ils sont vulnérables. Vous avez le droit d’informer, d’éduquer et communiquer avec la population et les communautés sur les droits de l’enfant’’, a indiqué Addah Bourkou Khaglaire, directeur général des ressources humaines et de la planification du ministère de la communication.

Ainsi, l’Unicef attend des points focaux des productions pour positionner la question des droits de l’enfant. ’’On compte sur vous à travers vos productions au quotidien pour positionner la question cruciale de droit de l’enfant dans les débats publics et mieux informer la population sur la situation des enfants tchadiens’’, a expliqué Donaig Le Du, la cheffe de la communication de l’Unicef Tchad.

Les points focaux, eux, ont formulé des recommandations aux organisateurs. A l’endroit du ministère de la communication, ils demandent d’appuyer davantage des formations en faveur des journalistes spécialisés sur les thématiques en lien avec les droits de l’enfant, renforcer des partenariats avec les organisations qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

A l’endroit de l’Unicef, les points focaux recommandent de continuer d’appuyer les médias dans le traitement des informations liées à la protection de l’enfant ; renforcer les compétences des journalistes et les outiller aux fins de traiter des sujets relatifs à la protection des droits de l’enfant ; en fin doter les points focaux de matériels de travail pour la réalisation des reportages de terrain.