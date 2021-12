BREVE – Dans une note de ce jeudi, le Premier ministre de transition, en se référant aux orientations du PCMT, instruit le ministre de la Communication, de faire respecter, “conformément aux textes en vigueur”, l’accès libre et équitable aux médias publics à toutes les formations politiques. Le Premier ministre qui tient à “l’observation stricte de la présente directive”, pense en effet que le débat politique et la libre expression sont des “vecteurs de maturité politique et gardiens de paix”