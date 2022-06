Le forum régional des instances de régulation et de la communication reporté pour le 14 juin

La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) par la voie de son rapporteur, Laoro Gondjé a fait une communication relative à la tenue du forum régional des instances de régulation et de la communication, ce lundi 13 juin 2022 au sein de ladite institution.

La tenue du forum régional des sensibilisations et des renforcements des capacités, des responsables des organes de régulation de la communication, pour la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale, notamment dans les médias en ligne, les réseaux sociaux et les médias traditionnels, prévu initialement du 07 au 09 juin 2022 à N’Djamena, est reporté du 14 au 16 juin.

“La HAMA dans ses différentes démarches a sollicitée et obtenue le parrainage du président de la république du Tchad, ainsi que l’appui du gouvernement de la transition à travers ses différentes institutions“, indique le rapporteur de la (HAMA) Laoro Gondje. Pour lui, “les raisons du report de cet événement sont liées au calendrier des vols d’avion, pour certains présidents de régulation qui risqueraient de n’y prendre part”.

Le président de la plate-forme des régulateurs des médias, des pays de la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale) exprime pour ce report, le regret de ses pairs, alors qu’ils étaient pourtant déjà mobilisés dans leur ensemble pour une participation active à cette rencontre, dont la thématique annoncée présentait pour eux un grand intérêt au regard des défis de régulation de la communication.

La HAMA tient à remercier particulièrement le président du conseil militaire de transition, Le Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO pour avoir accepté de parrainer ce forum, elle remercie également le gouvernement de transition pour son accompagnement dans l’organisation pratique de cette manifestation quand bien-même qu’elle soit reportée.