Lancement de la conférence de l’Union des syndicats des professionnels de la presse d’Afrique centrale

Il s’est ouvert ce 25 janvier à N’Djaména, la conférence de l’Union des syndicats des professionnels de la presse d’Afrique centrale (USYPAC). C’est sous le thème : « Médias, paix et sécurité en Afrique centrale ».

Dans son intervention, le ministre de la Communication, Abderaman Koulamalah, a exhorté les journalistes à œuvrer pour la consolidation de la paix dans la sous-région Afrique centrale. « Une zone qui n’est pas à l’abri des conflits de tout genre. Des conflits qui se trouvent accentués dans notre contexte actuel de développement fulgurant du numérique avec son corollaire des réseaux sociaux », rappelle-t-il.

Le ministre n’a pas perdu de vue les difficultés auxquelles font face les professionnels des médias. « Nous sommes conscients qu’aujourd’hui avec la crise économique qui frappe de plein fouet notre sous-région, suite à la chute brutale et drastique du prix du baril de pétrole dans le marché mondial, nos États ont des difficultés à honorer leurs engagements vis-à-vis de la presse. Le Fonds d’aide à la presse ne tombe plus comme avant et vous travaillez dans la précarité totale alors que nous reconnaissons votre contribution non négligeable à l’ancrage de notre jeune démocratie », relève-t-il.

Au cours de ces deux jours de travaux, les participants vont s’atteler à faire des propositions pour remettre sur les rails l’USYPAC, après le décès des deux premiers responsables de l’organisation.