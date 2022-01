La Hama demande à l’Onama de faciliter l’accès des médias publics à toutes les sensibilités politiques et courants d’opinions

Une rencontre s’est tenue ce 14 janvier entre les responsables de la Haute autorité des média et audiovisuel (HAMA) et l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA). L’autorité de régulation des médias demande à l’ONAMA de faciliter l’accès des médias publics à toutes les sensibilités politiques et courants d’opinions.

D’après le communiqué de la HAMA, trois points de rappel figuraient à l’ordre du jour : il s’agit de la loi 32 de 2018 portant organisation, attributions et fonctionnement de la HAMA ; la loi 20 relative à la communication audiovisuelle ; et les cahiers des charges des médias de service public.

Après la relecture des trois textes et échanges, peut-on lire, la HAMA demande à l’équipe de l’ONAMA de faciliter l’accès de la télé Tchad et de la radiodiffusion nationale à toutes les sensibilités politiques et courants d’opinions en vue d’encourager et de promouvoir l’expression plurielle, avant, pendant et après la tenue du dialogue national.

Ces deux institutions conviennent de collaborer « étroitement » en vue d’assurer une couverture médiatique et équitable et professionnelle de l’événement.

Cette rencontre intervient après la note du Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert, adressée le 30 décembre, au ministre de la Communication, dans laquelle, il lui est instruit de faire respecter l’accès libre et équitable aux médias publics à toutes les formations politiques. « Il va de soit que le débat politique et la libre expression sont des vecteurs de maturité politique et gardiens de paix », avait souligné la note du Premier ministre.