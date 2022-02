Journée mondiale de la radio : voici l’histoire de la radio

13 février, le monde célèbre la journée de la radio. Elle vise à rappeler au public l’histoire et l’évolution de la radio.

C’est vers la fin des années 1890 que remonte l’histoire des medias en général. La radio et plus tard la télévision. Les premiers signaux et vocaux musicaux entendus sur les ondes de la radio ont été transmis en décembre 1906 depuis Brant Rock (au sud de Boston aux Etats-Unis). C’était lorsque l’expérimenté Canadien Reginald Fessenden a produit environ une heure de conversation et de musique.

De nombreuses autres expériences ponctuelles ont eu lieu au cours des prochaines années, mais aucune n’a abouti à la poursuite des services programmés. Jusqu’en 1908. Sinon, c’est vers les années 1919 que l’on assistera à la création des radios notamment au Pays-Bas (6 novembre 1919), au Canada en septembre 1920.

Cependant, les inquiétudes concernant les interférences avec les transmissions sans fil militaire ont conduit à un arrêt jusqu’en 1922. Lorsque les stations autorisées par les gouvernements étaient apparues, les pays industrialisés ont commencé des émissions radio en milieu des années 1922 à 1925. C’est à ce stade que des stations étaient apparues en Australie (Melbourne en 1921), en France (Paris), en Union soviétique (Moscou), Nouvelle Zélande, au Danemark, en Chine (Shanghai), en Belgique, en Tchécoslovaquie, Italie, Espagne, Japon, Norvège, Pologne.

A la fin des années 1950, la radio s’était rapidement développée en Amérique latine. En revanche, la radio asiatique se caractérisait dans l’après-guerre.

Pendant cette période, la radio était moins développée en Afrique, car une grande partie du continent était constituée des colonies contrôlées par l’Europe. Un service limité de radio a été conçu principalement pour les colons européens ; relativement peu était destiné aux populations autochtones et le nombre de récepteurs était très faible. L’Ethiopie indépendante n’a fourni que deux heures de service radio par jour, en utilisant la radio à onde courte. La radio sud-africaine ne s’adressait qu’aux Blancs qui parlaient afrikaans ou anglais.

Après les indépendances (1960), les systèmes des radios africaines presque tous gérés par les gouvernements reflétaient souvent les cultures nationales et les régimes politiques au pouvoir, prenant un ton plus nationaliste car la majorité des pays de ce contient rejetaient la plupart des vestiges du colonialisme.

C’est vers les années 80 que la radio africaine a connu une sorte de révolution avec l’apparition des stations privées dans plusieurs pays, dont en 1981 Africa N°1 a commencé son service depuis Libreville au Gabon (Afrique centrale).

La radio diffusion nationale tchadienne (RNT) est la première structure médiatique mise en place au Tchad par l’administration coloniale comme la plupart des radios en Afrique. Elle est créée en 1955. Pour couvrir le territoire national, elle est appuyée par des stations provinciales qui font le relai ou la synchronisation. A côté de la RNT, plusieurs stations privées ont vu le jour à N’Djamena et dans les provinces.

MOUSSA TSCHABALALA, stagiaire