Gounou-Gaya : la radio Gaya tcholwa émet de nouveau

A l’arrêt depuis le 10 avril, la radio Gaya tcholwa (RGT), a repris la diffusion de ses programmes le 20 juin. Un soulagement pour son directeur, qui continue à appeler les personnes de bonne volonté à soutenir la RGT.

Après des phases d’essai samedi et dimanche derniers, la radio Gaya Tcholwa, émet de nouveau à partir du lundi, 20 juin. « Au niveau local, on était en train de se grouiller ; il y a eu un peu de cotisations. Nous avons acheté un générateur à N’Djaména. Et nous l’avons déjà installé et expérimenté. Nous avons repris le programme normal le lundi », explique son directeur, Wang-Namou Senekna.

La RFI, partenaire de la RGT, a aussi répondu favorablement au SOS lancé. « Certains partenaires, tels que RFI dont nous assurons le relais a répondu en nous appuyant avec quelques matériels dont un générateur capable de faire tourner la radio, deux ordinateurs, une imprimante multifonction, deux smartphones, quelques petits matériels pour le travail », ajoute-t-il, se projetant, toutefois, pour la mise à disposition d’une énergie solaire, pour la « pérennisation » des activités de la radio.

A ce jour, la 97.2 MHz dispose de deux groupes électrogènes neufs. Tout en remerciant les partenaires de la radio, le directeur demande à tous, surtout aux ressortissants et sympathisants de la Kabbia de continuer à leur « prêter main-forte ». « La population a besoin de ce moyen de développement et de communication sociale », plaide Wang-Namou.