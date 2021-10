Des journalistes et blogueurs en formation sur les fausses informations relatives aux vaccins anti-Covid-19

Une trentaine de blogueurs et responsables des journaux en ligne sont en formation depuis ce vendredi à Mara, à la sortie ouest de N’Djamena. Un atelier de deux jours sur les fausses rumeurs par rapport aux vaccins anti-Covid-19 organisé par le ministère de la Communication et ses partenaires que sont le ministère de la Santé et le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF).

Lancée le 4 juin 2021, la vaccination contre la Covid-19 ne suscite pas l’engouement des Tchadiens (0,42% de Tchadiens sont vaccinés). Cet atelier vise donc à informer les journalistes et les blogueurs sur les rumeurs sur les vaccins qui n’incitent pas les gens à se faire vacciner.

Pour le directeur de la communication du ministère de la Santé, Mahamat Allamine Tadjadine, cet atelier a pour but d’impliquer les journalistes et les blogueurs dans la sensibilisation en faveur de la de la vaccination contre la Covid-19.

De son côté, la secrétaire générale adjointe du ministère de la Communication, Zenaba Abakar Kaïla a déclaré que depuis le lancement de la campagne de la vaccination, « on assiste à un flux incontrôlable de fausses informations notamment sur les réseaux sociaux ». C’est pourquoi, indique-t-elle, « Il est donc impératif pour le gouvernement du Tchad, à travers les ministères concernés et leurs partenaires, de mettre en place des stratégies pour sensibiliser les populations à se faire vacciner contre le Covid-19 ». Zenaba Abakar Kaïla a dit souhaité qu’à l’issue de ces deux jours, les participants puissent acquérir « les outils nécessaires » leur permettant d’identifier les rumeurs en rapport avec la vaccination et à sensibiliser « de manière efficace » les internautes et plus généralement les populations sur les dangers liés à la non vaccination.