Décès de Mahamat Hissein : “Il est parmi les pionniers de la presse indépendante”, Saleh Kebzabo

La mémoire de l’ancien ministre de la Communication, Mahamat Hissein, décédé ce 7 juin, est saluée par plusieurs figures de la scène politique tchadienne. Saleh Kebzabo, ancien journaliste et président de l’UNDR, parle d’un homme brave et talentueux.





La mort de l’ancien ministre de la Communication et fondateur du journal Le Progrès a touché le président de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo. “Il y a un an encore j’allais chez lui quand il était malade”, dit-il.

Kebzabo l’a connu en qualité de journaliste avant que le défunt n’épouse des ambitions politiques. “C’était en 1979 qu’on s’était connus quand il était journaliste. C’était notre première rencontre. Lui même venait de commencer. C’était sous le pouvoir de Mahamat Lol si ma mémoire est bonne“. Il ajoute qu’ “après on s’était revus dans les années qui ont suivi. On a gardé des bon contacts malgré nos divergences politiques“.



”Mahamat Hissein s’est imposé par le travail. Il est parmi les pionniers de la presse indépendante. C’était un très bon journaliste“, encense-t-il.



Pour Saleh Kebzabo, il a su tenir le journal Le Progrès pendant des temps difficiles. “Créer un quotidien dans un pays où l’économie n’est pas bonne et le maintenir en marche dans cette conjoncture , je crois que ce n’est pas donné à tout le monde“, souligne-t-il.