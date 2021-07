“C’est une grande perte pour la presse tchadienne”, président de l’UJT à propos de la mort de Mahamat Hissein

L’ex-journaliste Mahamat Hissein, fondateur du journal Le Progrès a tiré sa révérence cet après-midi. Tchadinfos.com a tendu son micro au président de l’Union des journalistes tchadiens (UJT), Abbas Mahmoud Tahir, qui lui rend hommage.

C’est une grande perte pour la presse tchadienne. Parce que Mahamat Hissein, c’est l’un des pionniers de la presse d’une manière générale et la presse écrite en particulier. Il est le fondateur du premier quotidien de la place. Il a occupé des postes de responsabilité au sein du gouvernement comme ministre, puis à la présidence comme Secrétaire général et à l’Assemblée nationale.

Il nous quitte au moment où les jeunes journalistes ont vraiment besoin des personnes expérimentées comme lui. Au nom de l’Union des journalistes tchadiens, je présente nos condoléances à sa famille biologique, à la presse tchadienne et à ses collaborateurs du journal Le Progrès.

Je pense que Mahamat Hissein, a marqué son temps, que ce soit à la télévision nationale, à la radio nationale ou au journal Le Progrès. Il fait partie des figures tchadiennes dans le domaine de la presse. Si on peut citer dans ses réalisations, la montée sur satellite de notre télévision nationale et le projet de l’ONRTV (Office national de radiodiffusion et de télévision), ce sont ses œuvres quand il était ministre de la Communication. Donc il a fait beaucoup de choses pour le développement des médias tchadiens et pour son journal Le Progrès. Paix à son âme !

Propos recueillis par Madjissembaye Ngarndinon