Mongo : le renforcement des capacités des acteurs de la communication au centre d’un atelier

Il se tient depuis ce vendredi 25 février 2022 à la salle de formation du projet RePER(Renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et résilience), un atelier de renforcement des capacités des cadres du projet et les responsables des médias.

L’objectif de la formation est d’outiller les cadres du programme de coopération Tchad-FIDA et les correspondants provinciaux sur les techniques de rédaction des contenus (textes, audiovisuels) destinés à la publication en ligne.

L’atelier s’articule autour des modules tels que l’écriture journalistique, l’écriture des brèves pour les réseaux sociaux, la préparation, tournage et montage des vidéos ainsi que la mise en ligne des articles.

Ouvrant l’atelier, le coordonnateur du Programme Tchad-Fida, Abdoulaye Mahmoud Labit, a souligné que les approches et principes de mise en œuvre du RePER tirent des enseignements des projets antérieurs du FIDA au Tchad. Son intervention est basée sur une approche Programme-Pays. “Etant donné que l’outil de communication le plus important pour partager un certain nombre d’information, avec un éventail d’intervenants locaux et mondiaux est le site Web, la formation des membres est à point nommé “, a-t-il évoqué pour expliquer le bien-fondé de cette formation.

Ramadan Mahamat, expert en communication et formateur a expliqué la quintessence de la formation qui est basée sur les traitements d’information en terme d’écriture journalistique.

Pour lui dans un article bien bâti, il faut collecter les informations nécessaires fiables sur le terrain pour en faire un papier, un documentaire ou reportage audiovisuel. Et de souligner que l’angle de traitements d’information est utile en ce sens que ce dernier permettra de répertorier les contenus du papier.

Durant ces 3 jours de formation, les participants seront mieux outillés en prise de photo, vidéo et seront capables d’écrire des textes journalistiques destinés à la publication en ligne pour mieux communiquer les informations.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo