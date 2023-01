Me Delphine Djiraïbé Kemneloum, lauréate du prix Martin Ennals 2023 des défenseurs des droits de l’homme

Me Delphine Djiraïbé Kemneloum, à la tête de l’organisation non gouvernementale Public Interest Law Center (PILC), une organisation qui offre une assistance juridique aux femmes et enfants et la sensibilisation de la population sur ses droits, fait parties des personnalités lauréates du prix Martin Ennals 2023. Un prix qui donne une visibilité aux lauréats et met en lumière la situation des droits humains dans leur pays.

“Le Tchad est un pays hostile pour les défenseurs des droits humains. Les autorités pensent que nous sommes des ennemis, mais tant qu’il y aura de l’injustice au Tchad, je serai là“, a déclaré Me Delphine Djiraïbe Kemneloum son engagement à bâtir un pays de droit, ce qui lui a valu d’être l’une des trois personnalités à gagner le prix Martin Ennals 2023. Eminente défenseuse des droits humains au Tchad, reconnue à l’échelle internationale, Delphine Djiraïbé Kemneloum, a été l’une des premières avocates au Tchad et pionnière du mouvement pour les droits humains, la dignité et l’égalité.

Elle est aussi connue pour son rôle dans l’ouverture de la procédure à l’encontre de l’ancien dictateur tchadien Hissein Habré. Me Delphine Djiraïbé Kemneloum, grâce à son centre, le PILC, documente les abus, offres des conseils juridiques et représente bénévolement de nombreuses victimes devant les tribunaux. Son travail lui a valu d’obtenir ce prix, Martin Ennals 2023 et bien avant, le prix Robert F. Kennedy des droits de l’homme en 2004, l’ordre national du mérite français au grade d’officier en 2014, et le prix franco-allemand des droits de l’homme et de l’Etat de droit en 2019.