Mandoul : le ministre de l’Education nationale inaugure l’ENIB de Koumra et l’école de Bessira

Publié le 05-08-2023





Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de la Qualité de l’Education de Base au Tchad phase 3, financé par la Direction du Développement de la Coopération Suisse et l’Agence Française de Développement, l’ONG Internationale “Enfant du Monde” organise depuis vendredi, les cérémonies d’inauguration de l’école primaire de Bessira et l’ENIB de Koumra.

Accueillie chaleureusement par la population, la cérémonie à Bessira, un village situé à 25 kilomètres de Koumra, a débuté par un chant d’accueil entonné par les élèves de cette école, suivi d’un poème.

Après les mots d’accueil du chef de canton de Koumra, Rimbarbaye Nadjitobaye, la déléguée à l’éducation nationale et à la promotion civique, Oguey née Betour Sia a présenté la carte postale de son délégation et la statistique des réussites au Brevet d’Etudes Fondamentales et de baccalauréat session de 2023.

Pour le directeur pays de PROQEB, Boubakar Bocoum, PROQEB, dans sa phase 3 a mené plusieurs activités dans le Mandoul dont la construction de 30 salles de classe, bureaux/magasins et de points d’eau ; la construction de l’ENIB de Koumra à un coût total de 984.993.835 FCFA et 15 écoles primaires parmi lesquelles celle de Bessira qui dispose d’un point d’eau et des toilettes adaptées.

Remerciant la DDC et l’AFD, il demande à la population de Bessira de prendre soin de ces réalisations.

Même sonnette d’alarme du côté de Kladoum Moyenan, le représentant des partenaires techniques et financiers de PROQEB qui rassure le soutien des bailleurs en vue de donner plus de chance à la réussite des enfants.

Quant à la secrétaire générale de l’académie sud-est, Line Livorice Neloum, cet événement constitue l’aboutissement d’un travail de partenariat considérable entrepris pendant les deux premières phases du PROQEB.

Selon le gouverneur de la province du Mandoul, Adoum Forteye Amadou, c’est une grande joie pour le Mandoul de bénéficier de 15 écoles équipées en salles de classe avec accessoires au bénéfice des enfants car l’éducation a toujours été une des priorités du gouvernement de transition.

Aussi, il a déploré le manque d’enseignants, le manque des moyens roulants et matériel didactique qui affectent la qualité de l’éducation de base dans la province du Mandoul.

Moussa Kadam, ministre de l’éducation nationale et de la promotion civique a dans ses mots d’inauguration affirmé que l’un des défis du système éducatif tchadien demeure le manque d’infrastructures et de structures d’accueil alors que la demande sociale d’éducation est sans cesse croissante.

Il s’est réjoui des résultats et réalisations engrangés au cours d’une décennie d’activités de PROQEB dans ses zones d’intervention à travers les partenaires techniques.

<< Un citoyen qui ne sait pas écrire, ni lire son ordonnance médicale ou apprécier le bulletin de son enfant, est un citoyen incomplet. Autant qu’on vit, on étudie et on apprend tout au long notre séjour sur la terre>>, conclut-il en insistant sur l’importance de l’éducation.

La visite guidée du bâtiment et toilettes a mis fin à la cérémonie.

Ce samedi, le ministre posera la pierre de construction de l’école normale supérieure de Koumra avant de continuer à Sarh.

Alex Loubadjo Djassibaye, correspondant à Koumra